Deposito nazionale per le scorie radioattive in Basilicata: questa la posizione della Regione

“Non è cambiato nulla: la posizione della Regione Basilicata rispetto all’ipotesi di allocare in territorio lucano il deposito nazionale per le scorie radioattive è fermamente contraria”.

Lo dichiara l’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello.

Sottolinea l’assessore Mongiello:

“Il presidente Bardi con il quale sono sempre in contatto e i miei predecessori sono stati chiarissimi in passato ribadendo in ogni sede il proprio parere negativo.

Posizione che non è mutata e che non può mutare”.

Prosegue Mongiello:

“La Basilicata ha dato, e continua a dare moltissimo, in termini di produzione di energia sia da fonti fossili che da fonti rinnovabili impegnandosi a conciliare la tutela ambientale con lo sviluppo economico, in maniera responsabile per il bene della Basilicata e dell’Italia.

Non è possibile, in queste condizioni, assumere altri oneri, soprattutto di questa portata, per il territorio e per la popolazione lucana.

Del resto in Basilicata il tema del nucleare è stato oggetto in passato di grandissime mobilitazioni che non possono essere dimenticate e ignorate anche a distanza di 20 anni”.