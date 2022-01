“È un dato di fatto, Avigliano è isolata completamente”: ecco la denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Antonietta Lucia, Consigliera del comune di Avigliano:

“È un dato di fatto, Avigliano è isolata completamente.

I cartelli stradali, messi in seguito alle ordinanze n. 54 e 55 della Provincia di Potenza, con l’istituzione del divieto di transito ai cicli e motocicli e l’inserimento del limite di velocità a 20/30 km orari, impediscono non solo ai ciclisti e motociclisti di uscire dai propri garage, ma creano un enorme disagio a tutti i lavoratori che con mezzi privati, e soprattutto con mezzi pubblici, dovranno raggiungere il posto di lavoro in tempi biblici.

Oggi in un incontro a cui hanno preso parte il neoeletto consigliere provinciale Carmine Ferrone di Articolo 1, Esposito Lorella, consigliera regionale della Federazioni Motociclista Italiana, Santoro Ivan, già Consigliere Provinciale, e la sottoscritta, per fare un punto della situazione e della azioni possibili da intraprendere.

Abbiamo ricevuto diverse proposte interessanti dal territorio e recepito le preoccupazioni della consigliera della Federazione Motociclistica Italiana che ci ha parlato dell’importanza della nostra zona per lo sviluppo del mototurismo, ricordandoci che nel 2022 anche la nostra regione sarà coinvolta nelle manifestazioni sportive, motoraduni e gare degli amanti delle due ruote.

La nostra Città non può subire un isolamento di tal genere che pregiudicherebbe lo sviluppo socio economico già gravemente compromesso.

Per il tramite del Consigliere Provinciale Ferrone, faremo sentire le nostre istanze ben consapevoli che la tutela della pubblica incolumità sta alla base delle nostre azioni”.

