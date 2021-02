Emergenza Coronavirus Basilicata: 13 nuovi Positivi Lucani! Ecco i dati Comune per Comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 1.02.2021.

Report dati processati in data 31 Gennaio 2021:

Tamponi molecolari di giornata n. 256

Test antigenici totali 1.729

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 15

Tamponi negativi n. 241

RICOVERATI N. 73

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 4

13 positivi residenti:

1 Balvano

2 Bernalda

1 Lavello

1 Paterno

1 Pignola

4 Policoro

1 Rionero in Vulture

1 Tursi

1 Vietri di Potenza (domiciliato a Potenza)

2 positivi non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: in Campania.

4 guariti residenti in Regione Basilicata:

1 Montalbano Jonico

1 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.070

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.997

DECEDUTI RESIDENTI N. 316

GUARITI RESIDENTI N. 7.464

Note: a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state registrate ulteriori n. 479 guarigioni relative al periodo antecedente, in precedenza non conteggiate, per complessive n. 483 guarigioni.

I dati aggregati, esposti nella parte finale del bollettino, tengono conto di tale riallineamento.a

a

