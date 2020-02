Emergenza Coronavirus: “Si collabori in maniera proficua per tutelare la salute dei cittadini lucani e italiani, senza cadere in stupidi personalismi”

“Emergenza Coronavirus.

Il tema è talmente delicato e specifico che non può indurre chi non è esperto a considerazioni superficiali che in questo momento creerebbero solo danni”.

E’ quanto comunica in una nota il Consigliere Regionale M5S, Gianni Leggieri, che prosegue:

“Invito gli esponenti del consiglio regionale sia di maggioranza che di minoranza a non pubblicare, anche tramite social network, informazioni infondate e opinioni puramente personali su un tema così delicato che è quello dell’emergenza #coronavirus.

La comunicazione in questi momenti è straordinariamente importante, e chi ricopre un ruolo istituzionale ha una doppia responsabilità.

Si collabori in maniera proficua per tutelare la salute dei cittadini lucani e italiani, senza cadere in stupidi personalismi”.