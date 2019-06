Finalmente esplode il caldo a Potenza! Ecco le ultime previsioni

Finalmente sta arrivando il caldo a Potenza.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, nella serata di oggi, Mercoledì 5 Giugno, sono previsti cieli in prevalenza sereni.

Anche per domani, Giovedì 6 Giugno, si prevedono cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio; non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare sarà di 23°C e la minima di 16°C.

Sempre secondo 3bmeteo, questa settimana il sole si farà sempre più vivo nelle nostre zone e le temperature si alzeranno fino a 30°.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.