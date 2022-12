Finisce con l’auto in una scarpata, 17enne grave al San Carlo di Potenza

Giornata nera sulle strade lucane.

Dopo l’incidente mortale avvenuto ieri mattina sulla strada provinciale Pozzitello – San Basilio (zona Tinchi di Pisticci) in cui un 22enne ha perso la vita, ancora un incidente si è consumato poi nel primo pomeriggio.

Coinvolta una Citron C3 guidata da un 19enne a Lauria Inferiore.

Il mezzo, per cause ancora da definire, è finita fuori strada ribaltandosi e finendo in una scarpata.

Grave la 17enne che viaggiava sul sedile del passeggero.

Tutti e due i giovani sono stati trasportati in codice rosso e ricoverati al San Carlo di Potenza.

Sul posto il tempestivo intervento dell’eliambulanza, dei Vigili del Fuoco di Lauria e dei Carabinieri.a

