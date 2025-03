Furti nelle case del potentino: controllati oltre 200 veicoli! Ecco i comuni con i controlli maggiori

Sono proseguiti anche nei giorni scorsi i servizi straordinari disposti sul territorio dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari, allo scopo di prevenire e contrastare i furti in abitazione nei comuni di Pignola, Tito e Picerno.

Detta attività, che consente di identificare le zone più vulnerabili e adottare misure di sorveglianza mirate, scaturita dalla raccolta e dall’analisi di dati statistici e delle segnalazioni, si è tradotta nell’intensificazione dei pattugliamenti, in modo da garantire una presenza dissuasiva nelle aree a rischio attraverso il controllo, sistematico e mirato, di persone e veicoli, soprattutto nelle fasce orarie in cui si rileva un numero più elevato di reati.

Al fine di garantire una copertura integrata, il dispositivo in argomento si è sviluppato in stretta sinergia con l’Arma dei Carabinieri, prevedendo un costante scambio di informazioni per l’adozione di una efficace strategia, atteso che una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine può agire da deterrente, riducendo l’opportunità di commettere furti da parte di malintenzionati, significando che la visibilità dei controlli riduce il senso di insicurezza dei cittadini e può incentivare la popolazione a segnalare movimenti sospetti, rafforzando la prevenzione.

Nel corso dei servizi della Polizia di Stato svolti da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, con l’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata” e con il supporto della Polizia Stradale, sono stati controllati in totale 202 veicoli ed identificate 330 persone di cui 43 sono risultate gravate da precedenti penali o di polizia.

Nella giornata odierna sono in corso ulteriori ed analoghi servizi di controllo nei comuni di Tito e Pignola.