“Gennaio sarà l’occasione per rilanciare l’azione di governo”, il Presidente Giuseppe Conte…

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 28 Dicembre 2019, ha incontrato a villa Madama la stampa in occasione della tradizionale Conferenza di fine anno.

Questo l’intervento del Premier così come riportato sulle colonne del “Il Fatto Quotidiano”:

“In questi primi giorni del nuovo governo siamo stati costretti a correre i cento metri, anzi una corsa a ostacoli, per mettere paese in sicurezza e reperire i 23 miliardi per disinnescare l’Iva.

Sono orgoglioso di aver raggiunto gli obiettivi prefissati.

Non solo è stata disinnescata l’Iva, ma abbiamo anche iniziato a realizzare alcuni degli impegni sui quali abbiamo chiesto la fiducia del parlamento e dei cittadini.

Ora abbiamo davanti a noi una maratona di tre anni, non significa che andremo a passo lento, marceremo spediti, ma questo spazio temporale ci consentirà di programmare senza l’affanno di questi mesi le nostre iniziative di governo.

Vogliamo un piano ambizioso riformatore per realizzare quelle misure che il paese attende da anni per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Serve un cronoprogramma.

Gennaio sarà l’occasione per fermarsi a riflettere e confrontarsi per cercare di rilanciare l’azione di governo, prosegue.

Già scegliere l’ordine temporale delle misure da adottare sarà una scelta politica, nell’interesse dei cittadini e del Paese.

Abbiamo già presenti alcune priorità.

La volontà di snellire la macchina burocratica.

Semplificare il fisco, rimodulare e ridurre le aliquote per abbassare la pressione fiscale, ma anche velocizzare i processi: questo sarà un pilastro del nostro disegno riformatore.

Siamo molto ambiziosi, dobbiamo mettere mano alla giustizia tributaria.

Il mio obiettivo è quello di ridurre un grado di giudizio, devono essere sufficienti solo due gradi“.