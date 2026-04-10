Giornata nera in Basilicata con un altro brutto incidente: coinvolte due persone!

Oggi 10 Aprile 2026, alle ore 08:40, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera, proveniente dal distaccamento di Tinchi, è intervenuta per un sinistro stradale avvenuto nei pressi della Strada Provinciale Destra Basento.

L’incidente, verificatosi all’intersezione tra via 4 Caselli e via Dinu Adamesteanu, ha visto coinvolti un autocarro e una Fiat Punto.

A causa del forte impatto, l’autocarro è terminato fuori strada in una cunetta, abbattendo un palo della rete Telecom e un palo dell’illuminazione pubblica.

I conducenti dei due mezzi — un uomo di 64 anni alla guida dell’autocarro e una donna di 30 anni al volante della vettura — sono stati estratti dai veicoli e affidati ai sanitari del 118.

Entrambi, rimasti coscienti durante le operazioni, sono stati trasportati presso l’ospedale di Policoro per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul posto è stato necessario l’invio di un’autogru dei Vigili del Fuoco per il recupero del mezzo pesante e la messa in sicurezza dell’area.

Il tratto stradale è rimasto temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Oltre al personale del 115, sono intervenuti i tecnici comunali per il ripristino dell’illuminazione stradale e i tecnici Telecom per la riparazione della linea telefonica danneggiata.

Le operazioni si sono concluse con la messa in sicurezza dell’intera sede stradale.

Sul posto anche la Polizia Locale, la Polizia Stradale, i tecnici della Provincia per la pulizia della strada e un carrattrezzi.

Ecco le foto dell’intervento.