Giro d’Italia, lo scrittore Genovesi cerca una calamita di Potenza ma trova un tesoro più grande: “l’accoglienza vera”! Il suo racconto

Il Giro d’Italia a Potenza, arrivo della settimana tappa dell’edizione numero 105 della più importante gara ciclistica nazionale, ha regalato a molti grandi emozioni.

Si respira ancora aria di festa tra la gente ed è ancora impressa la “cartolina” riservata al capoluogo lucano dallo scrittore Fabio Genovesi che per “Processo alla tappa” di Rai Sport, in diretta dal palco allestito in viale Verrastro, ha commosso l’intera comunità.

Rivolgendosi a un non meglio identificato Roberto, Genovesi ha scritto e letto:

“Roberto, Roberto caro perdonami.

Ti avevo promesso una calamita da ogni arrivo del Giro.

Ma oggi l’ho chiesta a edicolanti, tabacchini, baristi, cartolai, pure a un paio di vigili urbani. Ma niente.

Una calamita di Potenza non si trova, non c’è, non esiste.

Ma sai cosa è stato più prezioso ancora?

Il loro sguardo sincero e dispiaciuto nel non potermi accontentare.

Questa è l’accoglienza vera.

Non il souvenir e i ricordini, ma un calore così speciale che te lo porti a casa e lo ricorderai per sempre.

Queste persone se la meritavano una tappa così, fatta come loro.

Anime incapaci di offrire cose tiepide e precotte, che non conoscono le pianure e le mezze misure.

Il Giro l’ha sentito, i corridori pure e oggi li hanno ripagati con la stessa sincera incalcolabile passione.

Perché non esiste nulla da prendere al mondo che possa farti felice come il dare.

E allora oggi non ho una calamita per te Roberto, ma da Potenza ti darò un abbraccio.

Quella stretta magica e preziosa che insieme si prende e si dà e ci ricorda quanto può essere semplice la felicità”.

Parole che hanno fatto breccia nella città e nel Sindaco, Mario Guarente, che nel commentare l’estratto della diretta ha detto:

“Sono orgoglioso della mia gente, delle mie origini, della mia città, perfettamente descritti in questo commento del Processo alla tappa.

Non vi nego che è stato difficile non consentire agli occhi di gonfiarsi perché queste parole, in assoluto, sono stata l’emozione più grande”.

