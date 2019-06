Gli sbandieratori di Avigliano tra i 500 ragazzi in gara per il titolo di Campioni d’Italia: ecco tutti i risultati

Gli Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino si sono laureati Miglior Compagnia d’Italia Under 18.

Il gruppo laziale ha vinto infatti l’ottava edizione della Parata Nazionale della Bandiera dedicata ai campionati giovanili promossa dalla Lega Italiana Sbandieratori e svoltasi a Pesaro dal 31 maggio al 2 giugno.

La manifestazione sportiva è stata organizzata dal Gruppo storico “La Pandolfaccia” di Fano in collaborazione con l’APA (Associazione Pesarese Albergatori), con il patrocinio del Comune di Pesaro e della Regione Marche.

Circa 500 i ragazzi di età compresa tra i 7 e i 17 anni che hanno preso parte alle 133 gare disputate in Piazza del Popolo e Piazzale della Libertà, per un totale di 16 compagnie provenienti da otto regioni.

A contendersi l’ambito titolo di Campioni d’Italia 2019 c’erano infatti:

gli sbandieratori e i musici di Amelia (TR)

Avigliano (PZ)

(PZ) Valmarina di Calenzano (FI)

Zeveto città di Chiari (BS)

Costigliole d’Asti (AT)

Fano (PU)

Gallicano (LU)

Legnano (MI)

Lucca – Contrada Sant’Anna in Piaggia

Lucera (FG)

Montefalco (PG)

Soriano nel Cimino (VT)

Foligno (PG)

Vigevano (PV)

Viterbo con il Gruppo storico musicale città di Viterbo e dell’associazione culturale “Pilastro”.

Gli under del gruppo di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, si sono aggiudicati il primo posto nella combinata (la somma dei risultati delle varie gare), seguiti dalla compagnia Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo e dagli Alfieri e Musici della Valmarina di Calenzano, che si sono classificati terzi.

Dichiara soddisfatto Aquilino Mancinelli, presidente della compagnia Campione d’Italia:

“Abbiamo partecipato per la quinta volta a questa Parata Under 18 con un progetto nato nel 2015 a Soriano e investendo in un gruppo di ragazzi che sono stati seguiti in tutti questi anni con cura e dedizione per arrivare a risultati di eccellenza: nei quattro anni precedenti abbiamo conquistato due primi e due secondi posti.

Di conseguenza siamo giunti a Pesaro con il favore dei pronostici ma anche con gli occhi di tutti puntati addosso, però consapevoli di aver lavorato molto durante l’inverno per arrivare a questi traguardi.

Quindi ci aspettavamo buoni risultati, ma una vittoria così schiacciante era fuori da ogni più rosea previsione.

Abbiamo visto che investire sui giovani è vincente, conta e serve anche a loro per crescere, socializzare ed evadere dalla solita routine fatta di videogiochi e altro.

Supporto fondamentale, oltre agli istruttori, sono i genitori di questi ragazzi, che con grande sacrificio li portano agli allenamenti e fanno loro conciliare lo studio con altre attività. In definitiva, siamo felici di aver raggiunto l’obiettivo prefisso da Nicola, Aurora, Cristiano, Michele e Giorgio, che seguono costantemente questi ragazzi, oltre alle prove con la squadra maggiore”.

Nella giornata di sabato 1° giugno ha trovato spazio la presentazione ufficiale dei nuovi costumi storici della Nazionale italiana sbandieratori e musici della LIS.

Saranno indossati nelle manifestazioni e nelle uscite che vedranno protagonista la rosa azzurra per la quale proprio a Pesaro è stato realizzato il video promo che mostra le abilità dei musici e degli sbandieratori scelti tra i migliori.

Compiacimento per il successo della kermesse sportiva è stato manifestato dal presidente della Lega Italiana Sbandieratori, Marco Gastoldi:

“È stata un’ottima Parata e questo sia grazie alle condizioni meteo che ci hanno favoriti, consentendoci di far disputare tutte le gare nelle piazze più rappresentative di Pesaro e sia per merito del Gruppo di Fano, che è riuscito ad organizzare questa manifestazione a soli 9 mesi di distanza dal Campionato maggiore.

Aggiungo il plauso per il grande impegno profuso dalla Commissione Manifestazioni ed Eventi, presieduta da Katia Astesano, responsabile del progetto Nazionale, e da quanti si sono adoperati per la straordinaria riuscita dell’appuntamento”.

Questo è l’elenco, diviso per discipline ed età, delle compagnie che si sono aggiudicate i primi tre gradini del podio nella VIII edizione della Parata Nazionale Under 18:

GARA DI SINGOLO TRADIZIONALE:

U12 – 1° Sbandieratori e Musici Città di Lucera (FG)

2° Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano (LU)

3° Associazione Onda Sforzesca di Vigevano (PV)

U15 – 1° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

2° Sbandieratori e Musici Città di Amelia (TR)

3° Sbandieratori e Musici Città di Montefalco (PG)

U18 – 1° Sbandieratori e Musici Città di Lucera (FG)

2° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

3° Ass.ne Culturale e Ricreativa San Vito Martire di Avigliano (PZ)

GARA DI COPPIA TRADIZIONALE:

U12 – 1° Associazione Onda Sforzesca di Vigevano (PV)

2° Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano (LU)

3° Sbandieratori e Musici Città di Legnano (MI)

U15 – 1° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

2° Sbandieratori e Musici Città di Legnano (MI)

3° Sbandieratori e Musici Città di Lucca- Contrada Sant’Anna

U18 – 1° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

2° Sbandieratori e Musici Città di Montefalco (PG)

3° Sbandieratori e Musici Città di Lucera (FG)

GARA DI PICCOLA SQUADRA:

U12 – 1° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

2° Associazione Onda Sforzesca di Vigevano (PV)

3° Sbandieratori e Musici Città di Legnano (MI)

U15 – 1° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

2° Alfieri e Musici della Valmarina di Calenzano (FI)

3° Sbandieratori e Musici Zeveto Città di Chiari (BS)

U18 – 1° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

2° Sbandieratori e Musici Città di Lucca – – Contrada Sant’Anna

3° Sbandieratori e Musici Città di Lucera (FG)

GARA DI GRANDE SQUADRA:

U12 – 1° Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo

2° Sbandieratori e Musici Città di Amelia (TR)

3° Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano (LU)

U15 – 1° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

2° Alfieri e Musici della Valmarina di Calenzano (FI)

3° Sbandieratori e Musici Città di Lucca – Contrada Sant’Anna

U18 – 1° Sbandieratori e Musici di Gallicano (LU)

2° Sbandieratori e Musici Soriano nel Cimino (VT)

3° Alfieri e Musici della Valmarina di Calenzano (FI)

ASSOLO MUSICI:

U12 – 1° Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo

2° Sbandieratori e Musici città di Foligno (PG)

3° Sbandieratori e Musici Città di Lucera (FG)

U15 – 1° Sbandieratori e Musici città di Foligno (PG)

2° Alfieri e Musici della Valmarina di Calenzano (FI)

3° “Gli Alfieri” Sbandieratori e Musici di Costigliole d’Asti (AT)

U18 – 1° Sbandieratori e Musici città di Foligno (PG)

2° Sbandieratori e Musici di Gallicano (LU)

3° Sbandieratori e Musici Città di Amelia (TR)