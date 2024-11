Sabato in campo con il Potenza Calcio sono state raccontate le esperienze di Non sei sola Potenza” Associazione per la sicurezza delle donne in strada.

È stata presentata anche la ricerca degli studenti della II C e II F sul “caso Cecchin”, del Liceo Classico Quinto Orazio Flacco di Potenza.

Commenta il Potenza Calcio:

“Per noi il 25 Novembre è tutti i giorni”!

Ecco le foto della serata.