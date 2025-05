In arrivo l’elenco dei passaggi di cattedra o delle richieste di trasferimento. Ecco i dettagli

Si attende per il 23 Maggio 2025 la pubblicazione dell’elenco di chi ha ottenuto il trasferimento o il passaggio.

Questo sarà visibile sul sito istituzionale dell’Ufficio scolastico territoriale (Ust).

In caso si perda la comunicazione tramite il sito, l’ufficio comunicherà ai diretti interessati il trasferimento e il passaggio di cattedra o altro ruolo attraverso un’e-mail all’indirizzo indicato durante la fase di richiesta.

Attenzione: anche nel caso in cui il trasferimento non viene accettato, l’Ust comunica l’esito della domanda.

Si ricorda che grazie alle deroghe, la partecipazione alla mobilità 2025-2026 è stata accessibile anche ai docenti con vincoli.

Questi potevano essere legati al vincolo triennale per i neo assunti in ruolo, al vincolo triennale assunti da Gps sostegno I fascia e il vincolo triennale dovuto alla preferenza.

Da questo momento e fino alla possibile pubblicazione di una nuova deroga, chi ha ottenuto il trasferimento però non potrà fare richiesta per un nuovo spostamento territoriale o professionale per i prossimi tre anni.

Come disposto e ben noto dall’O.M 36 del 28 febbraio 2025, l’ottenimento della mobilità non può essere rifiutato e non permette di fare nuova domanda nel triennio successivo al suo ottenimento.

Ci sono però delle eccezioni.

Infatti, anche se non sarebbe possibile rinunciare alla mobilità, in caso di condizioni particolari è permessa una comunicazione di rinuncia.

Le eccezioni sono permesse in caso si verifichino le seguenti condizioni:

un fatto grave e debitamente comprovato;

resta vacante, il posto di provenienza;