In Basilicata cresce il numero dei furti: “Non temono di agire in pieno giorno, spesso alla presenza dei proprietari in casa”. La proposta

Il consigliere regionale di Forza Italia, Gianuario Aliandro, ha inviato una lettera ai parlamentari lucani, sottolineando l’emergenza sicurezza che sta colpendo la nostra regione.

Negli ultimi mesi, infatti, si è assistito a una crescente escalation di furti in abitazione che ha generato un forte senso di preoccupazione e paura tra i lucani.

Nel suo appello, Aliandro ha evidenziato:

“Tali crimini siano commessi da ladri professionisti che, operando in maniera sistematica, non temono di agire in pieno giorno, spesso alla presenza dei proprietari in casa.

Questi episodi stanno minando la serenità e la sicurezza dei cittadini, creando un clima di paura.

L’emergenza sicurezza è una priorità assoluta.

I lucani chiedono azioni concrete.

È necessario un lavoro sinergico tra le istituzioni locali e nazionali per arginare questo preoccupante fenomeno.

È fondamentale che le forze dell’ordine siano dotate di risorse adeguate e che vengano introdotte misure legislative più severe per garantire la sicurezza dei nostri territori.

Insieme al gruppo consiliare di Forza Italia, presenterò nei prossimi giorni una proposta per incentivare l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza nelle abitazioni lucane, al fine di supportare i cittadini e migliorare la loro protezione”.

Il Consigliere regionale ha, quindi, sollecitato i parlamentari lucani a intervenire prontamente con disposizioni legislative mirate a potenziare l’organico delle forze dell’ordine in Basilicata, a rafforzare la lotta contro il crimine e a garantire pene più severe per chi compie reati contro i cittadini.

Fino a quando non ci saranno più forze dell’ordine e leggi più severe questi episodi continueranno a proliferare.

È fondamentale che tutti ci impegniamo per un cambiamento reale e per garantire ai lucani la sicurezza che meritano”.