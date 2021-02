In questo Comune lucano anziani attaccati in modo disgustoso e ingobile! Ecco cosa è successo

Un gesto ignobile ha coinvolto gli anziani di Scanzano Jonico (MT).

“Vecchi di merda” l’orribile attacco scritto sulla vetrata d’ingresso del centro sociale pensionati.

Ecco quanto dichiara Tiziana Pirretti, Presidente di Federanziani:

“Il grave gesto perpetrato ai danni del Centro Sociale Anziani Polivalente di Scanzano Jonico va senza mezzi termini condannato ed isolato.

È a dir poco disgustoso, in un momento storico così delicato e difficile come quello che stiamo vivendo, che si assista a gesti di una bassezza morale e culturale inclassificabili.

In qualità di Presidente regionale di FederAnziani non posso non esprimere la mia vicinanza, il mio sostegno e la mia stima all’instancabile Presidente Mario Vitale e a tutti i soci del Centro per il grave gesto subìto che di riflesso si ripercuote su tutta quella parte di società che, oltre a pagare un prezzo altissimo per colpa della pandemia in atto, da alcuni è ancora considerato un peso anziché una ricchezza come in realtà è.

Ai responsabili che mi auguro siano ben presto individuati e messi di fronte alle loro responsabilità per questo gesto ignobile, rivolgo l’invito di provare ad avvicinarsi e vivere il fantastico mondo associativo della terza età e sono convinta che, dopo poco tempo, saranno delle persone migliori o quanto meno, avranno qualcosa di meglio da fare piuttosto che esternare il loro male di vivere attraverso offese dedicate a chi non è vecchio ma risorsa preziosa per tutti noi.

Quel ‘Vecchio’ potrebbe essere tuo padre, tuo nonno, tuo fratello.

Rispettalo”.

