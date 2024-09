La Basilicata a Tourism Expo Japan per far conoscere il territorio lucano e incontrare diverse imprese giapponesi. I dettagli

L’ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti, ha accolto, nella sua residenza a Tokyo, la delegazione lucana guidata dal presidente della Regione, Vito Bardi, con il direttore di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti in missione per far conoscere il territorio lucano in occasione del Tourism Expo Japan e per una serie di incontri con imprese giapponesi finalizzati a promuovere la nostra regione.

All’incontro hanno partecipato anche i responsabili dei settori economico-commerciale, stampa e culturale dell’Ambasciata, il Direttore dell’Ufficio ICE, il Direttore dell’Ufficio Banca d’Italia di Tokyo, la Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, i responsabili dell’ufficio ENIT di Tokyo e della Camera di Commercio Italiana in Giappone.

Nel dare il benvenuto alla delegazione lucana l’ambasciatore ha sottolineato l’importanza delle missioni delle regioni italiane soprattutto in un periodo come questo in cui le imprese giapponesi stanno tornando ad investire in Europa e in Italia.

Il presidente Bardi, nel ringraziare l’ambasciatore per la calorosa accoglienza ed i suoi uffici per il supporto alla missione si è quindi soffermato su alcune importanti opportunità economiche che la regione e il governo mettono a disposizione per favorire investimenti stranieri.

Ed ha ricordato l’esperienza di Matera 2019 che ha fatto conoscere la Basilicata in tutto il mondo.

Il direttore di Apt Nicoletti si è invece soffermato sulla strategia di Apt per far conoscere la Basilicata in nuovi mercati, a partire dai Paesi che mostrano un grande interesse per l’Italia e per il suo patrimonio storico culturale e ambientale.

Nel pomeriggio il presidente Bardi e l’ambasciatore Benedetti sono intervenuti ad un incontro con imprese giapponesi per illustrare nel dettaglio le opportunità a disposizione per coloro che decidono di investire in Basilicata.

Ha detto Bardi:

“Chi investe in Basilicata può contare su coesione sociale, capitale umano di valore, qualità della vita, disponibilità di risorse e su di un vasto sistema di incentivi economici e fiscali.

Aspetti che è raro trovare insieme in un unico territorio, che ha la bellezza dell’Italia e l’accoglienza tipica della nostra cultura”.

Infine, nella sede dell’ambasciata d’Italia a Tokyo serata interamente dedicata alla Basilicata, a cui hanno partecipato tour operator, giornalisti, stakeholder del mondo del turismo, della economia e della cultura.

Dopo i saluti dell’ambasciatore anche qui è intervenuto il presidente Bardi che, mentre su un grande schermo andavano video della Basilicata, ha delineato la offerta turistica della regione.