“La bottega del web”: a Senise una giornata dedicata alla formazione. L’appuntamento

Nuovo appuntamento domani 17 dicembre 2025 per il progetto “Arbëresh Mediterraneo”, finanziato dai Piani Integrati della Cultura della Regione Basilicata e promosso da una partnership di Comuni guidata da San Paolo Albanese, e che include Ginestra, Maschito e San Costantino Albanese.

Una giornata dedicata alla formazione che si terrà a Senise, sede dell’associazione Terra Mediterranea, partner del progetto che cura le attività nella propria comunità territoriale, coinvolgendo studenti, associazioni e imprese.

Il progetto nasce con il titolo “La Cultura Arbëreshe volge lo sguardo verso il Mediterraneo”, e – recita la relazione – :

“evoca la storia e il folklore, le radici e la fuga di un popolo in guerra che ha trovato vita nei luoghi interni e appenninici della Basilicata.

Un titolo che evoca la necessità di un abbraccio tra i popoli e l’importanza sempre più strategica come spazio di pace ed economico del Mediterraneo”.

Su questi obiettivi si basa anche l’articolata partnership che supporta i quattro comuni lucani, a cominciare dalla collaborazione con Fondazione Appennino, ente del terzo settore che ha affiancato i comuni nella progettazione ed è stato individuato come soggetto attuatore e coordinatore delle attività.

Partner del progetto sono anche gli istituti di istruzione superiore “Flacco-Battaglini” di Venosa, “Sinisgalli” di Senise e “Fortunato” di Rionero in Vulture, oltre alle associazioni Centro Mediterraneo delle Arti di Rivello, Voci dal Pollino di San Paolo Albanese e Terra Mediterranea di Senise.

Sono tre le principali azioni progettuali:

una prima legata a incontri e seminari tra studio e ricerca con particolare protagonismo delle scuole e delle associazioni;

un’azione dal titolo “Cibo, musica e arte” che prevede concerti organizzati da Basilicata Circuito Musicale e valorizzazione del cibo tradizionale nei 4 comuni;

una azione dal titolo “La bottega del web” che prevede attività formative orientate alla promozione della cultura e della storia locale, alla conoscenza delle trasformazioni digitali e tecnologiche, a comunicazione e marketing territoriale, oltre che a masterclass e lectio sull’identità delle comunità ospitanti.

Il 17 dicembre a Senise sarà dunque una giornata dedicata alla formazione dal titolo, come da progetto, “La bottega del web”, presso l’enoteca “La cantina di Andrea” a partire dalle 11.00, a cura dell’Associazione Terra Mediterranea in collaborazione con Fondazione Appennino.

Si tratteranno temi legati alla valorizzazione dell’identità arbëresh, della storia e della cultura locale, del marketing e delle nuove tecnologie.

La giornata inizierà con i saluti del sindaco di San Paolo Albanese (comune capofila) Mosè Antonio Troiano e l’introduzione a cura di Terra Mediterranea dal titolo “Paesaggi e passaggi della storia”.

Un percorso che in queste settimane sta coinvolgendo anche i ragazzi dell’I.I.S. “Sinisgalli” di Senise.

La sessione di formazione seguirà con “La bottega del web” a cura di Fondazione Appennino, in continuità con le attività di formazione tenute negli altri comuni del progetto sui temi della promozione e del marketing del prodotto culturale locale.

Il pomeriggio continuerà con la formazione a partire dalle 15.00 con un approfondimento di Pasquale Dragonetti su “Paesaggi e passaggi della storia”, al quale seguirà con il laboratorio “Nuovi linguaggi, Storytelling Arbëresh” a cura di Ettore Bonanno di Fili Meridiani, associazione che si occupa di divulgazione linguistica e culturale sull’Arberia, attraverso in particolare i linguaggi digitali.

Al termine approfondimento sul marketing territoriale a cura di Fondazione Appennino.

Di seguito la locandina con i dettagli.