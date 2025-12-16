“Con la decisione dell’UE, ricadute anche a Melfi dove opera uno degli stabilimenti più importanti del gruppo Stellantis”. I dettagli

“La decisione dell’UE di rivedere lo stop ai motori termici fissato per il 2035 va nella direzione giusta, garantendo maggiore flessibilità alla filiera dell’automotive.
Una scelta che avrà ricadute positive anche sull’economia lucana, dove a Melfi opera uno degli stabilimenti più importanti del gruppo Stellantis.
È una vittoria delle Regioni produttrici sull’Europa.
Chiedevamo un approccio più realistico alla transizione ecologica: che tutelasse l’occupazione, i lavoratori e l’indotto, consentendo alle imprese una riconversione graduale e sostenibile“.
Lo ha detto il Governatore Bardi.