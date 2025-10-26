La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 fa tappa a Potenza e provincia! I dettagli

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 farà tappa anche in Basilicata!
Dal 21 al 29 dicembre 2025, il simbolo universale di pace, unità e sport attraverserà la nostra splendida regione, toccando alcuni dei luoghi più suggestivi dell’antica Lucania: da Maratea a Melfi, passando per Potenza, Castelmezzano, Pisticci e la magica Matera, dove i Sassi accoglieranno la Fiamma in uno scenario unico al mondo.
Un viaggio straordinario che celebra la Basilicata come terra di sport, cultura e bellezza senza tempo, e che ci riempie d’orgoglio come lucani.
Anche Venosa, fa sapere l’Amministrazione:
“si unisce a questa emozione olimpica, condividendo i valori di passione, impegno e comunità che lo sport rappresenta”.