Potenza Calcio – Cosenza: ecco come si è conclusa la partita

Si è chiusa poco fa la partita tra Cosenza e Potenza Calcio.
La gara, che ha visto la vittoria della squadra avversaria, termina sul risultato di 3-0.
Di seguito i dettagli della partita.
Forza Potenza!
La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 farà tappa anche in Basilicata! Dal 21 al 29 dicembre 2025, il simbolo universale di pace, unità e…
La Cisl Basilicata lancia un invito alle associazioni e ai volenterosi costruttori di pace a partecipare alla Maratona per la Pace, iniziativa nazionale promossa dalla…
Il 30 Ottobre Potenza ricorda il suo Santo Patrono, Gerardo Della Porta, vescovo della città dal 1111 al 1119 e venerato come santo dalla Chiesa cattolica. Nato a Piacenza da una famiglia di nobili origini…
Dopo mesi di attesa, e l’arrivo dell’ultimo via libera tecnico, si può concludere ufficialmente la trattativa per il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto…
Questa mattina il Sindaco di Balvano, Ezio Di Carlo, ha partecipato all’inaugurazione del monumento in memoria delle vittime del tragico disastro ferroviario del 3 marzo…
A settembre 2025, secondo i dati pubblicati da Istat il 16 ottobre, l’inflazione alimentare in Italia rallenta al +3,1% su base annua, in calo rispetto…
“La presenza del ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, alla manifestazione di Fratelli d’Italia di Basilicata riassume con lucidità e chiarezza i risultati…
Tra domenica 26 e lunedì 27 ottobre una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia meridionale, apportando precipitazioni più frequenti e abbondanti sui versanti tirrenici, sui settori…
Una giornata speciale quella di mercoledì 22 ottobre, all’Istituto Comprensivo “Michele Carlucci” di Ruoti, dove Marco Rodari, in arte “Claun il Pimpa”, ha portato sorrisi,…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Presidente U.S.C. – Michele Cataldi: “L’Unione Sanità Convenzionata (USC) ha chiesto all’Assessore alla Salute della Regione Basilicata un…
Torna l’ora solare. Questa notte (tra Sabato 25 e Domenica 26 ottobre) sposteremo le lancette indietro di un’ora, dalle 3:00 alle 2:00. Anche quest’anno è…
Rivello in festa. Pasqua Canonico compie 100 anni tra l’abbraccio dei familiari e di tutta Rivello che ha onorato la sua concittadina con la consegna…