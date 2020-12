La lotteria degli scontrini slitta a Febbraio? Ecco tutti i dettagli

La lotteria degli scontrini, uno degli strumenti messi in campo dal governo per la lotta all’evasione, sarebbe dovuta partire il primo Gennaio, ma a quanto pare potrebbe scalare a Febbraio.

Secondo quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni, la maggioranza sta valutando la possibilità di introdurre nel milleproroghe uno spostamento di circa un mese.

Questioni di carattere tecnico legate all’adeguamento dei registratori di cassa, alla base del rinvio.

Come in molti ricorderanno, la partecipazione è abbastanza semplice ed è gratuita: chiunque acquisterà qualcosa con relativo scontrino potrà concorrere alla vincita di un premio in denaro ad estrazione, che potrà arrivare fino a 5 milioni di euro (ma anche 5.000 euro ogni settimana).

E anche per i negozianti ci saranno vantaggi non indifferenti: potranno vincere fino a 1 milione di euro all’anno.

Bisogna però essere in possesso del codice lotteria e mostrarlo all’esercente al momento dell’acquisto.

Solo così si potrà partecipare.

Il Messaggero precisa:

“Ci sarà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; 10 scontrini possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via.

Non saranno validi gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione”.

Ecco la procedura riportata da Il Sole 24 ore:

“Dallo scorso Martedì 1 Dicembre, sull’apposito sito (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) è infatti già possibile registrarsi per ottenere il ‘codice lotteria‘ (abbinato al codice fiscale), da presentare in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat per partecipare alle estrazioni.

Per poter partecipare alla lotteria, basteranno quattro passaggi:

In primis bisognerà accedere al portale e inserire il codice fiscale;

dopodiché ci sarà l’accettazione dell’informativa sulla privacy e inserimento del codice di sicurezza (capcha);

a seguire la visualizzazione del codice sia in formato alfanumerico che di codice a barre;

infine si dovrà salvare sul proprio smartphone (o anche sui device come tablet o desktop) o stampa del codice lotteria.

Per partecipare alla lotteria, l’acquisto dovrà rigorosamente essere effettuato presso un commerciante o un esercente fisico.

Sono pertanto escluse le operazioni con e-commerce.

Le estrazioni della lotteria saranno mensili, settimanali e anche annuali.

Si dovrà mostrare il codice lotteria che verrà associato alla spesa effettuata e allo scontrino d’acquisto.

A quel punto lo scontrino elettronico sarà automaticamente inviato al ‘sistema di accoglienza’ dell’agenzia delle Entrate.

Per ogni scontrino saranno poi generati dei ticket virtuali destinati a partecipare alle estrazioni.

Non ci sarà quindi alcun obbligo di conservare gli scontrini cartacei”.

