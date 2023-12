La lucana Francesca Lancellotti, in attesa della beatificazione, è dichiarata venerabile da Papa Francesco! I dettagli

Una madre di famiglia è venerabile.

Come spiega romasette “Papa Francesco ha riconosciuto le virtù eroiche della Serva di Dio Francesca Lancellotti, nata il 7 luglio 1917 a Oppido Lucano (Basilicata) e morta il 4 settembre 2008 a Roma, autorizzando il dicastero delle Cause dei santi a promulgarne il decreto sulla eroicità delle virtù”.

Afferma in una nota il postulatore della causa di canonizzazione, monsignor Paolo Rizzi:

“Il Santo Padre ha riconosciuto ufficialmente che Francesca Lancellotti ha amato Dio e il prossimo, preferendo i più deboli con straordinario ardore e, pertanto, può essere proposta all’imitazione dei fedeli.

Il riconoscimento da parte della Chiesa che Francesca Lancellotti ha vissuto in modo eroico le virtù teologali (fede, speranza, carità), le virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza), le virtù della povertà, obbedienza, castità e umiltà, permette di indicarla quale testimone credibile del Vangelo, in attesa della sua beatificazione che avverrà dopo che il Santo Padre avrà approvato un eventuale miracolo attribuito alla sua intercessione».

Il postulatore parla di una «singolare grazia» per le diocesi di Acerenza (Potenza) – nel cui territorio si trova Oppido Lucano dove Francesca è nata, ha vissuto la fanciullezza, si è sposata, ha lavorato e dove è rimasta fino all’età di 43 anni – e di Roma, “dove per quarant’anni Francesca, in seguito alla visione dell’Arcangelo Michele che le disse: ‘Vai a Roma, avvicinerai tanta gente a Dio. Devi vincere’, ha esercitato una speciale missione in favore di quanti erano lontani dalla fede o sofferenti nel corpo e nell’anima, recando a tutti la consolazione celeste ottenuta con le sue preghiere'”.