La Pm Gruppo Macchia Potenza è pronta per la volata finale della regular season: in bocca al lupo

Dopo il bel successo di settimana scorsa contro Penisola Volley, la Pm Gruppo Macchia Potenza è pronta per la volata finale della regular season.

Le rossoblù di coach Marco Orlando e del vice Gabriele Perna, dopo i due punti raccolti nel 3-2 di domenica scorsa, sono impegnate domenica alle 18,30 al Palazzetto dello sport di Ottaviano in casa del I Koala Mignon.

Entusiasmo e consapevolezza campeggiano in casa potentina dopo la vittoria di settimana scorsa e per aver rosicchiato un punto a chi precede le rossoblù in classifica:

“Arriviamo a questa sfida con la spinta dell’ottima prestazione contro Penisola e – analizza coach marco Orlando alla vigilia del match di Ottaviano – con la consapevolezza del grande lavoro che le ragazze stanno producendo in settimana.

La qualità degli allenamenti è cresciuta sensibilmente e c’è un clima di grande fiducia nei nostri mezzi”.

Il tecnico delle rossoblù è chiaro, sarà necessario dare il tutto per tutto nelle ultime tre gare della stagione regolare a cominciare proprio da Ottaviano:

“L’obiettivo per questa volata finale è chiaro: vogliamo raccogliere il massimo dei punti disponibili in queste ultime tre partite per chiudere la stagione nel migliore dei modi.

Tuttavia – continua coach Orlando – , sarebbe un errore imperdonabile guardare la classifica di Ottaviano: la loro posizione è bugiarda e non rispecchia affatto il valore tecnico del gruppo.

Koala è una squadra giovane, estremamente combattiva e che tra le mura amiche trasforma il proprio gioco, vendendo cara la pelle contro chiunque.

Già all’andata fu una sfida molto equilibrata e ci aspettiamo lo stesso spirito domenica.

Noi però siamo determinati a dare continuità ai nostri risultati: servirà massima concentrazione e umiltà per imporre il nostro ritmo e portare a casa l’intera posta in palio”.