La Pm Gruppo Macchia Potenza lavora con intensità e determinazione in vista dell’esordio in campionato. In bocca al lupo ragazze!

La Pm Gruppo Macchia Potenza lavora con intensità e determinazione in vista dell’esordio in campionato fissato per Domenica 26 Ottobre.

Il roster rossoblù, guidato da coach Marco Orlando e dal vice Gabriele Perna sta ultimando la fase di preparazione con un roster in continuità rispetto ai successi straordinari della passata stagione a cui si sono integrate elementi di categoria che conoscono bene la Serie C campana.

Il roster inoltre è impreziosito dalla presenza delle giovanissime atlete cresciute nel vivaio della Pm Volley Potenza sotto l’attento sguardo di coach Elena Ligrani e delle allenatrici che ne hanno seguito il percorso di crescita e che hanno contribuito notevolmente alla maturazione di profili giovani e di prospettiva.

Quattro piacevoli conferme che si sono messe già in mostra lo scorso anno in Serie D ma soprattutto hanno disputato notevoli campionati di categoria e in prima divisione (arrivata alla finale regionale) e tutte hanno giocato insieme nella formazione Under 18 che ha conquistato il titolo regionale e che ha preso parte alle finali nazionali.

Si tratta della schiacciatrice classe 2008 Gaia Marone, della palleggiatrice classe 2009 Martina Rivelli, della schiacciatrice classe 2010 Sara Carta e del libero classe 2011 Chiara Cappiello.

Tra l’altro Rivelli, Carta e Cappiello hanno anche conquistato il secondo posto lo scorso anno con la formazione Under 16.

Elementi su cui già lo scorso anno coach Marco Orlando ha potuto contare e su cui la società del presidente Michele Ligrani nutre grandi aspettative a lungo termine e su cui da anni concentra la maggior parte delle forze.