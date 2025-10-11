Oggi giunsero a Marsico Nuovo, nel 1793, le reliquie del giovane santo e martire Augustale. I dettagli

Venerdì 11 Ottobre 1793, per volere di Papa Pio VI e su richiesta di Mons. Lorenzo Potenza, già Arcidiacono della Cattedrale di Marsico ed eletto Vescovo di Sarno, giunsero a Marsico le reliquie del giovane santo e martire Augustale.
Da quel momento, l’intera comunità unitamente a Mons. Bernardo della Torre, Vescovo di Marsico, onorata di custodirne il corpo, lo proclamò compatrono.
Tutto è raccontato in un opuscolo storico-devozionale, scritto dal sacerdote Ignazio Potenza alla fine del Settecento.
Lo scopo principale era quello di raccogliere, ordinare e tramandare le memorie legate al cosiddetto “sacro deposito”, cioè le reliquie di Sant’Augustale Martire, custodite nella Cattedrale.
Ecco le foto del Santo.