L’Academy Basket Potenza si prepara ad affrontare una squadra esperta, molto pericolosa in trasferta. Forza ragazzi!

La lunga serie di scontri diretti mette l’Academy di fronte alla Pallacanestro Molfetta, quarta forza del campionato.

Con palla a due alle ore 18.00 al PalaPergola, domani i rossoblù ricevono la visita di una delle tre squadre – insieme alle battistrada Lecce e Mesagne – che più di tutte ha vinto fuori casa, cogliendo punti lontano dal PalaPoli in ben cinque circostanze ed uscendo battuta proprio solo sui campi delle due capoclassifica.

Il nucleo guidato da coach Gesmundo, peraltro capace di vincere a Monteroni (86-85 dopo un overtime) ed in casa con Lascuoladibasket 70-64) anche senza il play Scarpone (7 ppg) e la guardia straniera Delmas (19.6 punti di media), si fonda sulla continuità con il passato – scorso anno uscita in gara 3 di semifinale con la poi promossa Canossa – e sulla solidità degli esterni Chiriatti e Di Donna, nonché sulla pericolosità sotto i tabelloni di Michele Suraci e soprattutto Francesco Infante, capocannoniere della squadra con oltre venti punti per gara.

Come detto, però, contributo prezioso, con il passare delle partite, sta arrivando anche dai più giovani, con la crescita dell’ala Mezzina (11.4 punti a partita) e la personalità dei 2007 Sasso e Mongelli, prodotti del florido vivaio di Molfetta Ballers.

Quarta in classifica con 18 punti, quattro in più dell’Academy, la Pallacanestro Molfetta si impose 71-62 nella partita d’andata, una sfida che i potentini furono costretti a giocare senza il capitano Giuseppe Pace al termine di una settimana con diversi contrattempi, nella quale cedettero solo nei minuti finali, dopo aver messo anche temporaneamente il naso avanti.

Impegno che si presenta inevitabilmente insidioso, ma anche altrettanto stimolante, anche per misurare la crescita caratteriale dei ragazzi di coach Putignano, quello che l’Academy affronta domani, col chiaro intento di non lasciare due punti sul parquet amico, potenzialmente letali in questo momento della stagione.

Commenta alla vigilia del primo match di Febbraio proprio il neotrentenne capitano rossoblù:

“Ci siamo allenati con grande intensità e concentrazione durante la settimana, consci di aver lottato fino alla sirena sul parquet di Fasano, ma anche degli errori su cui dover continuare a lavorare e che hanno finito per precluderci l’opportunità di lottare per la vittoria che vogliamo assolutamente riprenderci domani, contro una squadra esperta, che gioca insieme da anni, ben allenata da un coach navigato per questi livelli come Giovanni Gesmundo e che ha dimostrato di essere molto pericolosa in trasferta, vincendo in rimonta anche partite che inizialmente si erano incanalate male”, ha chiuso la sua presentazione il numero tre potentino.

Arbitreranno l’incontro i signori Ricciardi di Santeramo in Colle e Loglisci di Gravina di Puglia, ingresso gratuito.