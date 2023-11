Lauria addolorata per la scomparsa del già sindaco Mimí Cantisani: “una guida di integrità morale, un amico dal sorriso sincero”. Il ricordo

“La notizia della scomparsa di Mimí Cantisani mi addolora moltissimo per il legame affettivo e per il ruolo politico ed istituzionale che egli ha avuto come primo cittadino della nostra città.

Sindaco per due volte Mimí è stato un protagonista assoluto della politica lauriota e uno stimato interlocutore della politica regionale.

Mimí è stato l’uomo del Fare, tenace e determinato, grintoso ed educato, fortemente legato alla nostra comunità e alla nostra Lauria.

Per molti di noi è stato una guida di integrità morale e di impegno, e un amico che ti regalava il dono più bello, il sorriso!

Oggi ritroverà in Paradiso la sua amata Memena, il grande don Antonio e tanti altri.

Noi ci stringiamo attorno alla sua famiglia con l’affetto di sempre!

Questa la riflessione del Sindaco Gianni Pittella.

Ci stringiamo al dolore dei familiari e della comunità che l’aveva conosciuto.a

