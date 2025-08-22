Mancando le condizioni per il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell’Ente a causa delle dimissioni del Sindaco di Lauria, diventate efficaci ed irrevocabili, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, con proprio decreto in data odierna, ha sospeso il Consiglio comunale di Lauria, nominando Commissario prefettizio, in attesa del decreto presidenziale di scioglimento, il dottor Francesco Paolo D’Alessio, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Potenza.
Lauria: sospeso il Consiglio comunale, si procede alla nomina del Commissario prefettizio. Ecco di chi si tratta
Castello di Lagopesole: pronto a ripartire il progetto di ricerca con studiosi provenienti da Monaco e Berlino! I dettagli
Ripartirà a breve al Castello di Lagopesole il progetto di ricerca e studio denominato “Summer residences around Mount Vulture”. Dal 1° al 19 Settembre 2025…
Basilicata: “bene il sostegno ai giovani agricoltori lucani ma senza acqua non c’è futuro”. L’appello
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato del Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani. Scrive il Comitato: “Bene i bonus, ma senza acqua non c’è futuro. Accogliamo con…
Basilicata: 59 nuovi giovani imprenditori agricoli lucani avvieranno per la prima volta un’azienda agricola nel nostro territorio. I dettagli
Si è svolta ieri, alla presenza dell’Assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Carmine Cicala, la consegna dei decreti di concessione relativi all’intervento “Insediamento…
Potenza, comunità in provincia si stringe nel doloroso addio a Giuseppe Pio di soli 16 anni: “un grande gesto d’amore quello di donare i suoi organi”. le parole di cordoglio
Addio ad un giovane fiore della nostra terra. Scrive il sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione: “Alle Famiglie Romeo e Damiano. Carissimi, le parole in momenti…
Avigliano, torna la sagra del baccalà. Ecco le novità di quest’anno
Avigliano, torna dal 22 al 24/08 la sagra del baccalà. Numerose le novità dell’edizione che vede coinvolte varie associazioni, operatori del settore, artigiani e artisti…
Basilicata, bonus gas: “molti cittadini stanno ricevendo bollette straordinarie con richieste di rimborso che superano i 370 euro”. La denuncia di Federconsumatori
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa della Federconsumatori. Scrive Federconsumatori Basilicata sul Bonus Gas Basilicata: “Tra Ricorsi, Conguagli e Sospensioni. I Cittadini Pagano il Prezzo…
Potenza, tragico incidente in provincia: purtroppo le vittime sono madre e figlia di 54 e 24 anni
Ieri alle ore 16:40 il personale VVF delle sedi di Pescopagano e di Melfi è intervenuto sulla SS 655 Bradanica al km 42 + 400…
Potenza: tutto pronto per il concerto “Sorella Aqua” nel cortile della Chiesa di S. Michele. I dettagli dell’evento
L’Apulia Cello Quartet, con Erminio Truncellito voce narrante, porterà in scena Sorella Aqua, il 22 agosto alle ore 20:00, nel Cortile del campanile della Chiesa…
A Potenza grande attesa per il Festival Europeo della Birra. I dettagli
Lunedì 25 Agosto, alle ore 9.30 si svolgerà la presentazione ufficiale della sesta edizione del Festival Europeo della Birra, in programma dal 26 al 31 agosto…
Guardia Perticara, Premio Rossetti-Montano: la Consigliera regionale Ivana Pipponzi istituisce il Premio “Parità Musicale” per dare voce e visibilità al talento femminile. I dettagli
Anche quest’anno il Premio Rossetti-Montano 2025 si arricchisce di un riconoscimento speciale: il Premio Parità Musicale, istituito dalla Consigliera regionale di parità della Basilicata, Ivana…
Oggi si celebra la Beata Vergine Maria Regina
Oggi si celebra Maria Regina, titolo mariano con cui viene molte volte chiamata e invocata dalla Chiesa cattolica Maria, venerata come la Madre di Dio….
