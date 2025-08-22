ULTIME NEWS

Lauria: sospeso il Consiglio comunale, si procede alla nomina del Commissario prefettizio. Ecco di chi si tratta

22 Agosto 2025

Mancando le condizioni per il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell’Ente a causa delle dimissioni del Sindaco di Lauria, diventate efficaci ed irrevocabili, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, con proprio decreto in data odierna, ha sospeso il Consiglio comunale di Lauria, nominando Commissario prefettizio, in attesa del decreto presidenziale di scioglimento, il dottor Francesco Paolo D’Alessio, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Potenza.