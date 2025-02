Lavori su questa galleria della Potenza – Melfi: gli interventi previsti

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato questa mattina all’impresa esecutrice – Valori S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile con sede in Roma – i lavori di manutenzione della galleria ‘Cardinale’, situata tra il km 50,723 ed il km 50,883 della strada statale 658 “Potenza-Melfi” a Melfi (PZ).

Anas spiega:

“Le lavorazioni, per un investimento complessivo di 3,2 milioni di euro, verranno avviate entro la metà del mese di marzo (con il completamento di tutte le attività amministrative ed il reperimento dei materiali da parte della impresa) ed ultimate entro il prossimo autunno, rendendo possibile la conseguente riapertura al transito del tunnel.

L’intervento prevede, in particolare, il consolidamento strutturale del tunnel mediante il ripristino strutturale della fondazione e la realizzazione della nuova calotta, il rifacimento del sistema di raccolta delle acque e l’installazione di un sistema di monitoraggio post operam.

Con il completamento delle attività verranno altresì innalzati gli standard di sicurezza e percorribilità della intera tratta statale (ex SP148 “Melfi-Ofanto”), in precedenza di competenza della Provincia di Potenza.

A seguito del passaggio di competenza ad Anas, tale galleria è stata oggetto di numerosi approfondimenti tecnici (i cui esiti hanno portato, cautelativamente, alla chiusura al traffico del tunnel) che hanno altresì permesso di eseguire la progettazione esecutiva dell’intervento in fase di avvio.

Allo stato attuale, la circolazione in corrispondenza della galleria, limitatamente ai residenti ed alle attività commerciali presenti, è garantita dalla rampa dello svincolo con la SS658/dir in direzione di Foggia, con attivazione del doppio senso di circolazione; durante l’esecuzione dei lavori tale configurazione della circolazione non verrà modificata”.