L’Ente Pro Loco Basilicata a sostegno della candidatura Unesco de “I Cammini al Sacro Monte di Viggiano”. I dettagli

Con una pec indirizzata al Sindaco del Comune di Viggiano l’Ente Pro Loco Basilicata Aps ha inviato la propria delibera di consiglio regionale a sostegno della candidatura a patrimonio mondiale dell’Unesco de “I Cammini al Sacro Monte di Viggiano”.

A farlo sapere in una nota il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale sottolinea:

“Si tratta di un atto molto sentito dalla nostra organizzazione in rappresentanza delle Pro Loco e degli enti di terzo settore affiliati alla nostra rete associativa Epli Aps, suffragato dal forte legame del popolo lucano alla Madonna di Viggiano e all‘importante patrimonio culturale rappresentato dai cammini che caratterizzano in particolare alcuni dei momenti dei festeggiamenti.

Dopo l’incontro avuto nel recente passato con il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala alla presenza del nostro Presidente nazionale Ente Pro Loco Italiane Pasquale Ciurleo presso la casa comunale viggianese con la delibera del consiglio regionale di Ente Pro Loco Basilicata Aps formalizziamo il nostro pieno sostegno alla candidatura condividendo le ragioni e le forti motivazioni della stessa.

Nella delibera l’Ente Pro Loco Basilicata si impegna a sostenere la proposta di candidatura de “I Cammini dei Popoli Lucani al Sacro Monte di Viggiano” all’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco” e a collaborare con l’Amministrazione Comunale di Viggiano al fine di promuovere azioni, progetti, programmi e strategie tesi al buon esito della candidatura, mediante la valorizzazione degli aspetti storici, religiosi, culturali, ambientali, sociali ed etno-antropologici”.