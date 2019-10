Lotta all’evasione, arriva la lotteria degli scontrini! Maxi vincita in palio: i dettagli

Il cavallo di battaglia, su cui punta tutto il Governo Conte, sarà la lotta all’evasione come evidente dalle varie notizie diffuse in questi giorni – per la quale occorrono oltre 7 miliardi di euro; da qui l’incentivo ai pagamenti elettronici al posto del contante.

Una delle misure già paventata in passato, in uso in altri paesi, è quella che riguarda la lotteria degli scontrini.

Come funziona?

Come spiega il Corriere della Sera, lo scontrino diventerà un biglietto virtuale.

Ogni mese verranno estratti tre premi:

il primo da 50 mila euro;

il secondo da 30mila;

il terzo da 10mila.

Alla fine dell’anno verrà messa in palio una maxi vincita.

Coloro che pagheranno con carta di credito o bancomat riceveranno alcune agevolazioni rispetto a chi continuerà ad utilizzare i contanti perchè, con lo stesso importo, il sistema assegnerà il doppio dei biglietti virtuali.

Da aggiungere è che chi userà il pagamento elettronico avrà automaticamente i biglietti, a differenza di chi utilizzerà i contanti che dovrà lasciare il proprio codice fiscale all’esercente.

Le vincite potranno essere visualizzate su un sito appositamente dedicato.

Le estrazioni verranno fatte settimanalmente, a partire dal 2021.