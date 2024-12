Luminarie a Potenza: “manomesso l’impianto. Gravi anche altri atti che denunciamo nelle sedi opportune”

“Una manomissione dell’interruttore che azionava l’accensione delle luci sull’albero di Natale allestito in piazza Mario Pagano e di tutte le luminarie presenti nel centro storico, è quella che ha determinato il mancato funzionamento dell’impianto durante l’evento ‘Accendiamo il Natale’, domenica scorsa”.

Così l’assessore alla Cultura Roberto Falotico ha esordito nel corso della conferenza stampa, convocata insieme al Sindaco, per illustrare quanto accaduto nella serata dell’8 dicembre.

“Un dipendente comunale, addetto all’accensione si è accorto che qualcosa non funzionava anche grazie alla collaborazione di un volontario che aveva competenze di elettricista.

Successivamente, attraverso la verifica condotta dall’impresa che ha realizzato l’impianto, il corretto funzionamento è stato ripristinato e le luminarie sono state accese” ha spiegato l’assessore.

“Un fatto che ha comportato un danno d’immagine per la città, per le attività commerciali, non un dispetto all’Amministrazione, ma a Potenza – ha evidenziato il Sindaco, che si è inoltre soffermato su come l’impianto fosse stato “collaudato e consegnato perfettamente funzionante dopo la mezzanotte di venerdì come da relazioni ricevute;

chi l’ha manomesso, ha agito tra quel momento e quello del primo tentativo di accensione, effettuato circa alle ore 18 di domenica sera.

Purtroppo, quanto accaduto va a sommarsi ad altri due episodi verificatisi negli ultimi giorni, lo squarcio della tenda pneumatica della Protezione civile, che si trova nel piazzale comunale in via Nazario Sauro e il pesante danneggiamento dell’atrio della sede comunale di Sant’Antonio La Macchia che ospitava uno sportello bancomat.

Si tratta di atti gravi che denunciamo nelle sedi opportune e che non incrineranno la ferma volontà di agire per il bene della nostra comunità”.

“Quanto accaduto – ha proseguito Falotico – è ancora più deplorevole se si prende in considerazione il rischio che tale delinquenziale comportamento poteva generare per la sicurezza di tutti, quanti si trovavano nei pressi del quadro elettrico manomesso e le persone che erano raccolte vicino all’albero, tanti i bambini.

I consiglieri comunali presenti a questa conferenza stampa vogliono attestare come l’Amministrazione tutta sia unita nel difendere la legalità; auspichiamo che gli organi competenti possano accertare le responsabilità e individuare gli autori di questo folle e pericoloso gesto”.