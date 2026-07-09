Esodo estivo, scatta il piano sicurezza in provincia di Potenza: più controlli, meno cantieri e queste strade sotto monitoraggio

Questa mattina, presso la Sala Italia del Palazzo di Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto il Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.), convocato per pianificare la gestione coordinata della viabilità, prevenire e fronteggiare le possibili criticità della rete viaria e garantire la sicurezza della circolazione stradale, in vista dell’atteso incremento dei flussi di traffico lungo le principali arterie della provincia, durante la stagione estiva.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti della Questura, dei Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, di ANAS – Autostrada A2 del Mediterraneo ed ANAS Basilicata, dell’Ufficio regionale di Protezione Civile, del DEU 118, dell’Amministrazione Provinciale di Potenza e dei Comuni di Lagonegro e Lauria.

In apertura dei lavori, il Prefetto Campanaro ha richiamato l’attenzione sulla funzione strategica del C.O.V., presidio territoriale inserito nel sistema nazionale di Viabilità Italia e destinato, per vocazione istituzionale, a tradurre in interventi operativi gli indirizzi definiti a livello centrale, garantendo un costante raccordo tra Prefettura, Forze di Polizia, Enti gestori delle infrastrutture, Amministrazioni territoriali, Strutture di protezione civile ed Organismi di soccorso.

Cabina di regia della viabilità provinciale, il Comitato sviluppa la propria attività non soltanto nella gestione delle emergenze determinate da incidenti, eventi meteorologici avversi o altre situazioni suscettibili di incidere sulla circolazione, ma anche attraverso il monitoraggio continuo della rete viaria, la pianificazione delle misure preventive, l’individuazione degli itinerari alternativi e l’elaborazione dei piani di viabilità dedicati ai periodi di maggiore mobilità, come l’esodo estivo e la stagione invernale, con l’obiettivo di adottare decisioni tempestive, coordinate e condivise a tutela della sicurezza degli utenti della strada.

Concluso l’approfondimento sulla mission del C.O.V., i lavori sono, quindi, entrati nel vivo con l’esame del Piano di Gestione dell’Esodo Estivo 2026 elaborato da ANAS per l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in coerenza con gli indirizzi definiti da Viabilità Italia e già condiviso con i Centri Operativi Autostradali di Sala Consilina e Lamezia Terme.

Il Piano, articolato in una fase di analisi preventiva degli scenari di traffico ed in una successiva fase operativa, definisce le procedure di raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, individua gli itinerari alternativi da attivare in caso di criticità e disciplina le misure da adottare in relazione ai diversi livelli di allerta, per assicurare la continuità della circolazione, la rapidità degli interventi e la massima tutela degli utenti della strada.

L’analisi degli scenari di traffico elaborata da ANAS evidenzia un progressivo incremento dei flussi veicolari a partire dalla seconda metà del mese di Luglio, con il raggiungimento dei livelli più elevati tra la prima e la seconda settimana di Agosto, soprattutto in direzione sud, mentre il controesodo interesserà prevalentemente il periodo successivo a Ferragosto e l’ultimo fine settimana del mese.

Proprio in vista di tali scenari, è stato rappresentato che, a decorrere dall’ultimo fine settimana di Luglio, saranno garantite almeno due corsie percorribili per ciascun senso di marcia lungo l’intero tracciato dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, fatte salve eventuali limitazioni rese necessarie da sopravvenute esigenze di esercizio o da circostanze imprevedibili.

Particolare attenzione è stata, quindi, dedicata al tratto lucano dell’A2 e alla viabilità dell’area sud della provincia, interessata dagli svincoli di Lagonegro (PZ) e Lauria (PZ) e dalle principali direttrici alternative all’autostrada.

Il Comitato ha, poi, approfondito le procedure di gestione dei flussi veicolari e verificato il sistema dei percorsi alternativi individuati dal Piano, con particolare riferimento alla SS 585 “Fondo Valle del Noce”, alla SS 653 “Sinnica”, alla SS 18 “Tirrena Inferiore” e alla SS 106 “Jonica”, destinati a favorire adeguate condizioni di mobilità anche in presenza di eventuali criticità lungo l’asse autostradale.

Sempre sul piano operativo, il dispositivo contempla, inoltre, l’intensificazione delle attività di monitoraggio, pronto intervento e assistenza agli utenti da parte di ANAS, anche mediante il presidio operativo della Sala Operativa Compartimentale attiva h24, mentre un articolato sistema di informazione all’utenza, attraverso pannelli a messaggio variabile, circuito CCISS, Isoradio e gli altri canali dedicati all’infomobilità, consentirà agli automobilisti di programmare partenze più consapevoli e spostamenti più sicuri.

Con i correttivi riferiti ai percorsi alternativi da attivare in caso di necessità, il documento pianificatorio riguardante l’Autostrada del Mediterraneo ha, quindi, trovato l’approvazione del Tavolo, che ha contestualmente disposto un rafforzamento per l’intero periodo estivo della vigilanza da parte delle Forze di Polizia e della Polizia Stradale in particolare, affiancate da Polizia provinciale e Polizie locali, allo scopo di dare maggiore efficacia all’attività di prevenzione e repressione delle condotte irregolari e pericolose su strada.

Stesso rafforzamento riguarderà anche la restante viabilità statale extraurbana, ove, a partire analogamente dall’ultimo fine settimana di Luglio, verranno chiusi i cantieri amovibili, per assicurare la migliore fluidità del traffico.

Ha concluso il Prefetto Campanaro:

“L’esodo estivo rappresenta ogni anno uno dei momenti di maggiore impegno per il sistema della viabilità.

Affrontarlo efficacemente significa poter contare su una pianificazione accurata, su un costante scambio informativo e su un modello di collaborazione pienamente integrato tra tutte le Istituzioni coinvolte.

E’ quello che abbiamo fatto oggi in Comitato Operativo per la Viabilità, strumento assolutamente strategico per prevenire le criticità e garantire ai cittadini spostamenti sempre più sicuri, ordinati e tempestivamente assistiti”.

Il calendario dei giorni di traffico elevato, utile a programmare partenze informate, è pubblicato, insieme con i comunicati di Viabilità Italia, sul sito www.poliziadistato.it .