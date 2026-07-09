Brutto incidente in Basilicata: galleria chiusa!

Lungo la SS106 “Jonica”, a seguito di un incidente, è provvisoriamente chiusa al transito – in direzione di Taranto – la galleria ‘Scanzano’, situata nel territorio comunale di Scanzano Jonico (MT).
Fa sapere Anas che “il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un’autovettura ed un furgoncino, provocando il ferimento di una persona.
Al momento la circolazione in direzione di Taranto è deviata con uscita obbligatoria a Scanzano Jonico Centro.
Sul posto è intervenuto personale di Anas e delle Forze dell’Ordine”.