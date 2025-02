Maratea: dopo 33 anni di attesa passo storico per l’Area Marina Protetta. I dettagli

Maratea compie un passo storico verso la tutela e la valorizzazione del suo patrimonio marino!

Così annuncia Legambiente Maratea sky&sea:

“Ieri, durante l’incontro organizzato dall’ISPRA e dal Ministero dell’Ambiente, è stata presentata la prima ipotesi di zonizzazione dell’Area Marina Protetta Costa di Maratea.

Un progetto che si dimostra equilibrato e rispettoso del territorio, delle attività economiche esistenti e della necessaria tutela ambientale.

La zonizzazione proposta ingloba l’intera costa e prevede:

Zona A a largo di Cersuta, destinata alla massima protezione.

Due Zone B rafforzate (B+) ad Acquafredda, a nord, e a Santo Janni, a sud.

Due grandi Zone B, che si estendono da nord a sud, intervallate dal corridoio di accesso al Porticciolo Turistico.

Zona C, che avvolge e connette l’intera AMP, garantendo un utilizzo sostenibile delle risorse marine.

L’incontro ha visto una partecipazione straordinaria da parte della popolazione e delle Istituzioni, segno di un forte interesse e coinvolgimento nella gestione di questo importante patrimonio naturale.

Al termine della presentazione, il Sindaco Albanese ha aperto il dibattito, dando spazio alle domande del pubblico, come previsto dal regolamento.

Prossimi passi: lunedì la perimetrazione ufficiale e i moduli per eventuali osservazioni saranno pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune di Maratea. Entro 15 giorni dalla pubblicazione, sarà possibile inviare osservazioni al Ministero.

Questo traguardo è il risultato di un percorso iniziato ben 33 anni fa, che oggi giunge alla sua attesa conclusione.

Maratea si conferma un modello di equilibrio tra conservazione e sviluppo sostenibile, un esempio per tutto il Paese.

Ora è il momento di guardare avanti con entusiasmo e spirito costruttivo: l’Area Marina Protetta non è solo un’opportunità per la tutela del nostro mare, ma anche per la crescita di un turismo consapevole e di un’economia locale innovativa e sostenibile. Insieme possiamo rendere Maratea un’eccellenza nazionale!”.

Ecco i dettagli.