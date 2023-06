Maratea, finalmente imminente riapertura di questa strada danneggiata. I dettagli

L’assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra e il Commissario per l’emergenza di Maratea Daniele Stoppelli annunciano che i lavori sulla SS18 di Maratea sono in dirittura d’arrivo e la strada riaprirà per metà luglio, anche con qualche giorno d’anticipo sul cronoprogramma prefissato.

Quest’oggi si è tenuta un’altra riunione del Tavolo emergenziale, presso la Regione, a cui hanno partecipato, insieme all’assessore Merra, il sindaco di Maratea e Commissario per l’emergenza Daniele Stoppelli e i vertici di Anas Basilicata.

Dichiarano Merra e Stoppelli:

“Gli esiti dell’incontro sono andati oltre le più rosee aspettative.

Un plauso va rivolto ad Anas che ha operato in tempi record per garantire la percorribilità della SS18, dopo che la frana del costone di Castrocucco, alla fine del novembre scorso, aveva pesantemente danneggiato la sede stradale, tenendo tutti con il fiato sospeso.

Siamo stati in grado di rispondere alle esigenze della collettività di Maratea e dei numerosi turisti che visitano e affollano in estate le sue spiagge ricorrendo a soluzioni innovative e adottate in tempi rapidi, in una fase delicata in cui tutto il nostro territorio è stato messo sotto stress da ripetuti fenomeni di dissesto alimentati da eventi atmosferici avversi.

La settimana prossima verranno firmati a Roma, con il MIT, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, l’Anas, la Regione Basilicata e il Comune di Maratea, gli atti di Convenzione per gli interventi già realizzati e da realizzare finalizzati al ripristino completo della strada che proseguirà nei prossimi mesi e il Protocollo di gestione per la sicurezza e la riduzione del rischio per questa estate.

Un sistema di monitoraggio e di allerta h24, affidato a esperti del settore, garantirà la sicurezza dell’utenza che percorrerà l’arteria.

Si tratta di un apparato integrato di avviso e risposta rapida, tecnologicamente adeguato e avanzato, che si attiva all’occorrenza, al fine di tutelare pienamente la pubblica incolumità.

Siamo soddisfatti dei risultati fin qui raggiunti e di aver contribuito con i nostri sforzi a salvaguardare l’estate di Maratea, fiore all’occhiello delle coste lucane, in un periodo dell’anno fondamentale per gli operatori del settore turistico e per tutta la cittadinanza”.a

