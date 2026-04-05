Marina della Basilicata vince ad “Affari Tuoi” su Rai 1: complimenti!

La Basilicata nuovamente protagonista in Rai.
Serata emozionante per la lucana Marina, giocatrice della puntata di “Affari Tuoi” di stasera, domenica 5 aprile 2026.
La donna di Scanzano Jonico è una fioraia ed ha giocato accompagnata dal futuro marito.
Arrivata al finale con tre pacchi rossi importanti, quello da 300mila euro, quello da 200mila e 75mila euro.
Dopo varie offerte rifiutate e pacchi aperti, il pacco rosso rimasto è stato quello dei 75mila euro, accompagnato dai blu da 20, 50 e 100 euro.
La cifra rossa è rimasta in ballo fino al finale.
Rifiutata anche l’ultima offerta da 26mila euro.
Scelta vincente: nel suo pacco numero 19 c’erano infatti 75mila euro, chiudendo così la partita con il sorriso e gli applausi del pubblico in studio.
Complimenti!