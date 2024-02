Meteo: a Potenza temperature sempre più su! Ecco le previsioni aggiornate

Tempo stabile in Basilicata almeno fino a Venerdì compreso, per la persistenza dell’alta pressione.

I cieli potranno a tratti venire offuscati dal passaggio di nubi alte.

Temperature praticamente primaverili durante il giorno nelle aree soleggiate, dove si potranno superare punte di 16-18°C.

Quindi che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 6 Febbraio, avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 5°C.

Mercoledì 7 Febbraio avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 6°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.