Meteo Potenza: a Ferragosto torna il caldo e l’estate! Ecco le previsioni

L’anticiclone africano inizia una nuova espansione verso l’Italia e progressivamente anche su Molise, Puglia e Basilicata, determinando tempo stabile con sole dunque dominante ma soprattutto caldo in nuova intensificazione, con punte di 34-36°C sulle zone interne.

Su Potenza, quindi, che tempo ci aspetta per Ferragosto?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 15 Agosto, avremo giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 17°C.

Martedì 16 Agosto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 21°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

