Meteo Potenza: bel tempo con sole splendente ma fino a quando? Ecco le previsioni aggiornate

Sulla Basilicata il tempo rimarrà in prevalenza stabile, soleggiato e con clima prettamente estivo fino alla giornata di giovedì.
Nel fine settimana, l’ingresso di un impulso atlantico porterà invece un generale aumento dell’instabilità con rovesci e temporali in particolare nella giornata di sabato, oltre che un generale calo delle temperature.
Che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Giovedì 21 Agosto avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 22°C.
Invece, Venerdì 22 Luglio avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.
Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 18°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.