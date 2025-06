Meteo Potenza, continua l’ondata di caldo: sole e temperature oltre i 30 gradi! Ecco le previsioni

L’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Complice la poderosa rimonta dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centro-occidentale, sono attese condizioni atmosferiche di generale stabilità sulla Basilicata, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi, Martedì 10 Giugno avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 14°C.

Domani, invece, Mercoledì 11 Giugno avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 17°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.