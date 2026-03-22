Meteo Potenza: la primavera stenta a decollare, inizio settimana instabile. Le previsioni

Parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche sabato seppur con cielo variabile e temperature in graduale lieve rialzo ma ancora sotto la media del periodo su Puglia, Molise e Basilicata.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 23 Marzo, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 2°C.
Martedì 24 Marzo avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 3°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.