Meteo Potenza: nei prossimi giorni temperature in aumento? Ecco le ultime previsioni

Le correnti sud-occidentali in intensificazione garantiranno temperature ancora miti, con punte prossime ai 20°C.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 9 Marzo, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 8°C.

Lunedì 10 Marzo avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 9°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.