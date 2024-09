Meteo Potenza: sole e temperature in aumento? Le previsioni

Una circolazione depressionaria sul Tirreno apporterà tempo a tratti instabile fino a mercoledì con piogge e rovesci sparsi o locali temporali fra Molise, Basilicata e Puglia; rapido miglioramento nel corso della seconda parte di settimana, quando miti correnti sud-occidentali apporteranno fra l’altro un sensibile rialzo delle temperature.

Che tempo, quindi, ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 25 Settembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 12°C.

Giovedì 26 Settembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 15°C.

Venerdì 27 Settembre avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 17°C

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco le previsioni per la giornata di domani.