Meteo: su Potenza ancora pioggia? Ecco le previsioni aggiornate

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi con peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni o temporali in arrivo.

Qual è il tempo previsto a Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 16 Febbraio avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata,

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 5°C.

Lunedì 17 Febbraio, invece, ci saranno nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 2°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.