Meteo, su Potenza arriva l’anticiclone nord-africano e il caldo si intensifica! Ecco le previsioni aggiornate

Sulla Basilicata ancora tanto sole e caldo in intensificazione tra il weekend e i primi giorni del mese di luglio sotto l’egida dell’anticiclone subtropicale.

Le temperature continueranno a mantenersi su valori al di sopra delle medie tipiche del periodo, in rialzo tra Lunedì 30 e Mercoledì 2 luglio con picchi anche prossimi a 36-38°C su Materano e Piana di Metaponto.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 30 Giugno avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 19°C.

Invece, Martedì 1° Luglio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 20°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.