Meteo: su Potenza clima estivo. Le previsioni

Su Puglia, Basilicata e Molise condizioni di stabilità, con sole protagonista ovunque. Clima nel complesso estivo ma per il momento senza eccessi di caldo. Durante le ore centrali del giorno, possibilità per qualche fenomeno nelle ore pomeridiane sull’appennino lucano e sul Molise.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 9 Luglio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 19°C.
Venerdì 10 Luglio avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 20°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.