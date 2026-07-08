ULTIME NEWS

Potenza: chiuso questo Ufficio comunale

8 Luglio 2026

Il Comune di Potenza informa la cittadinanza che:

“a causa di problemi tecnici, l’ufficio protocollo della sede di S. Antonio La Macchia resterà chiuso nella giornata di oggi, mercoledì 8 luglio.

Ci scusiamo per il disservizio”.