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Meteo: su Potenza crollano le temperature! Arriva la neve? Le previsioni

18 Marzo 2026

Temperature in ulteriore lieve diminuzione su Potenza.

Ma che tempo ci attende?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, oggi 18 Marzo, avremo oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni, nevose dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 5°C, la minima di 1°C.

Domani Giovedì 19 Marzo avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia al pomeriggio. Schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 5°C, la minima di 1°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.