Meteo: su Potenza crollano le temperature! Arriva la neve? Le previsioni

Mentre il Ciclone Mediterraneo continua a provocare maltempo al Centro/Sud con forti temporali e piogge torrenziali in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, si prevede un cambiamento drastico per il weekend.

Proprio sabato 25 novembre, l’Italia passerà dal caldo anomalo delle ultime settimane a un freddo invernale particolarmente intenso.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 25 Novembre, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi al mattino.

Deboli nevicate dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 0°C.

Domenica 26 Novembre avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 6°C, la minima di -1°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.